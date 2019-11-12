На форуме в Париже обсудят пути снижения международной напряженности

12 ноября 2019 03:57 (UTC+04:00)

Ведущие политики и представители неправительственных организаций из более 50 стран обсудят на Парижском форуме мира пути снижения международной напряженности, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дискуссионная площадка, созданная по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, открывается во вторник в современном выставочном центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт.

Вместе с Макроном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в церемонии открытия примут участие главы государств и правительств, видные политики и дипломаты.

Участники дискуссии в течение двух дней будут обсуждать предложения по снижению международной напряженности. Как напомнил председатель организационного комитета Жюстэн Вайс, это уже вторая встреча в таком формате. Первая состоялась ровно год назад, когда в мире отмечалось 100-летие окончания Первой мировой войны (1914-1918).

"Призвание нашего форума - открыть путь для инициатив, исходящих от гражданского общества, использовать его огромную энергию для решения острых международных проблем", - сказал он.

По словам Вайса, "это и саммит, и конференция высокого уровня, и площадка для разработки новых инициатив со стороны общественности, без участия которой невозможно решить стоящие перед миром задачи". В то же время он добавил, что "государства играют центральную роль на мировой сцене, в особенности в таких вопросах, как борьба против распространения ядерного оружия".

Участники форума проведут около 80 круглых столов, посвященных борьбе с климатическими изменениями, вопросам гендерного и социального равенства, противодействию ложной информации, функционированию интернета в современном мире и кибербезопасности.

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