Полиция задержала авторов видеокомпромата на бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе

20 ноября 2019 21:30 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Австрии задержали троих человек по подозрению в фабрикации видеокомпромата "Ибица-гейт" на бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Они вымогали у него €400 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время задержаны 39-летний австриец и 52-летний серб. Они подозреваются в том, что наняли и обучили девушку, которая сыграла роль "подсадной утки" и выдала себя за родственницу российского олигарха на скандальной видеозаписи с острова Ибица. Кроме того, прокуратура считает, что они требовали у чиновника €400 тыс. за полную видеозапись.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов в Австрии.

По данным австрийских СМИ, видеозапись стала тщательно спланированной операцией против функционеров Австрийской партии свободы. Роль "подсадной утки" и "племянницы российского олигарха" на видеозаписи сыграла боснийская студентка. Сама видеозапись была сделана немецким детективом, венским адвокатом и экспертами в области слежки, чьи имена не называются. Проведение операции могло стоить ее организаторам €400 тыс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Вене прошла встреча с проживающими в Австрии азербайджанцами (ФОТО)
Политика 13 ноября 15:38
Беларусь планирует поставлять в Австрию лесоматериалы и сельхозпродукцию
Беларусь 13 ноября 15:01
Партия Курца 11 ноября определит партнера для переговоров по формированию кабмина Австрии
Европа 9 ноября 00:43
Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД
Европа 8 ноября 10:23
В Австрии вступил в силу полный запрет на курение в барах и ресторанах
Европа 1 ноября 16:00
В Узбекистане введен в строй крупный цементный завод
Бизнес 18 октября 09:49
Лента новостей
В Кабуле рядом с российским посольством убили афганского политолога
Другие страны 21:49
Азербайджанские депутаты пресекли армянскую провокацию на заседании в Болгарии
Политика 21:13
Предесдатель УМК: Армянские религиозные лидеры не соблюдают требования соглашений (ФОТО)
Политика 20:46
Проект по регулированию бытовых отходов будет реализован еще в 3-х районах Баку (ФОТО)
Экономика 20:14
В Азербайджане изменена инструкция по сбору информации о совершенных и готовящихся преступлениях
Общество 19:46
Почему и как была создана партия «Ени Азербайджан»?
Политика 19:31
Иранской системе NIMA продано свыше €10 млрд
Финансы 19:03
В обязательном личном страховании пассажиров от аварии не наблюдается никакой динамики - эксперт
Финансы 18:43
"Алюминий" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)
Культура 18:42