Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года

21 ноября 2019 03:31 (UTC+04:00)

Оксфордский словарь английского языка назвал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года. Об этом как передает Trend сообщает РИА Новости, сообщает газета New York Times.

В шорт-лист также вошли "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "эко-тревожность" (eco-anxiety), "вымирание" (extinction) и "летать стыдно" (flight shame).

Слово года предназначено для того, чтобы подчеркнуть "слово или выражение с помощью доказания его употребимости, чтобы отразить дух, настроение или обеспокоенность уходящего года". Потенциально эти слова могут стать культурно значимыми терминами. Недавними победителями в этой категории стали "токсичный" (toxic), "молодежетрясение" (youthquake), "пост-правда"(post-truth) и "вейп" (vape).

"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", - сказала редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Использование термина "климатическое ЧП" в сотни раз увеличилось с 2018 года, свидетельствуют данные, собранные базой, включающей в себя сотни миллионов английских слов. Оно встречается в три раза чаще, чем "ЧП в области здравоохранения".

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