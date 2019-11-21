Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года

Оксфордский словарь английского языка назвал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года. Об этом как передает Trend сообщает РИА Новости, сообщает газета New York Times.

В шорт-лист также вошли "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "эко-тревожность" (eco-anxiety), "вымирание" (extinction) и "летать стыдно" (flight shame).

Слово года предназначено для того, чтобы подчеркнуть "слово или выражение с помощью доказания его употребимости, чтобы отразить дух, настроение или обеспокоенность уходящего года". Потенциально эти слова могут стать культурно значимыми терминами. Недавними победителями в этой категории стали "токсичный" (toxic), "молодежетрясение" (youthquake), "пост-правда"(post-truth) и "вейп" (vape).

"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", - сказала редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Использование термина "климатическое ЧП" в сотни раз увеличилось с 2018 года, свидетельствуют данные, собранные базой, включающей в себя сотни миллионов английских слов. Оно встречается в три раза чаще, чем "ЧП в области здравоохранения".

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