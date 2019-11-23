Во Франции "желтые жилеты" провели акции в поддержку раненного на протестах сторонника

23 ноября 2019 23:37 (UTC+04:00)

Несколько манифестаций "желтых жилетов" в поддержку Манюэля С., получившего тяжелое ранение глаза во время акции протеста 16 ноября, состоялись в субботу во Франции. Главная демонстрация прошла в этот день в городе Валансьен (департамент Нор), жителем которого является пострадавший активист, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным организаторов, в манифестации приняли участие около 600 "желтых жилетов". Многие несли в руках плакаты, на которых было написано "Справедливость для Маню!", "Против произвола!", "Что делает полиция?!". 41-летний сторонник "желтых жилетов" получил ранение глаза 16 ноября во время акции протеста на площади Италии в Париже.

Крупных беспорядков, согласно данным общественных организаций, в ходе манифестации в Валансьене отмечено не было. Тем не менее, полиции пришлось применить слезоточивый газ в ответ на действия группы агрессивно настроенных молодых людей, бросавших в правоохранителей камни и бутылки.

Еще одна манифестация "желтых жилетов" прошла в Париже. В городе были приняты дополнительные меры безопасности, чтобы избежать беспорядков, подобных тем, что происходили 16 ноября. Несмотря на опасения властей, парижская манифестация прошла мирно. Около 300 сторонников "желтых жилетов" вышли в эту субботу на улицы Нанси (северо-восток Франции). Участники манифестации высказали слова поддержки пострадавшему активисту и призвали власти "взять на себя ответственность" за случившееся.

Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция движения "желтых жилетов". Первоначально манифестации проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования

По информации МВД республики, в прошлую субботу общая численность участников акций составила 28 тыс. человек. В столице демонстрации сопровождались беспорядками и столкновениями манифестантов с полицией. В ходе акции были задержаны 264 человека.

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