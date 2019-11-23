Отрыв британских консерваторов от лейбористов вырос до 19 процентных пунктов

Отрыв британской правящей Консервативной партии от оппозиционной Лейбористской партии увеличился до 19 процентных пунктов за три недели до досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенный компанией Opinium по заказу газеты The Observer.

О намерении проголосовать за консерваторов заявили 47% опрошенных, за лейбористов - 28%. Поддержка "Либеральных демократов" упала до 12%, а Партии Brexit - до 3%. Для сравнения, опубликованный неделю назад опрос говорил о том, что консерваторы опережают лейбористов на 16 п.п.

После того, как лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил, что представители возглавляемой им политической силы на декабрьских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году, методика проведения опроса была изменена. Так, представители Партии Brexit были исключены из опроса на тех участках, где они не будут выставлять свои кандидатуры.

Газета The Guardian в этой связи обращает внимание на то, что нынешний отрыв тори над главным оппонентами на 3 п.п. больше, чем за три недели до досрочных выборов 2017 года.

С помощью выборов премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

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