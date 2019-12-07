Cтороннику Макрона предъявили обвинения в причастности к хищению бюджетных средств

7 декабря 2019 07:14 (UTC+04:00)

Обвинения в причастности к хищению бюджетных средств предъявлены лидеру французской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, политик предстал перед следственными судьями в пятницу утром. Его подозревают в организации системы создания фиктивных рабочих мест среди депутатов Демократического движения в Европарламенте.

Байру известен как политический сторонник Эмманюэля Макрона. В феврале 2017 года Байру снял свою кандидатуру на пост президента страны в середине предвыборной кампании и предложил Макрону свою поддержку. При этом "Демократическое движение" вступило в коалицию с партией Макрона "Республика на марше". Байру был назначен министром юстиции в правительстве Эдуара Филиппа, однако покинул эту должность через несколько месяцев после начала предварительного расследования о фиктивных рабочих местах в Европарламенте.

Ранее ряду других представителей "Демократического движения" также были предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о претендовавшей на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии Сильви Гулар, которая из-за расследования покинула в 2017 году пост министра обороны, бывшем министре юстиции Мишеле Мерсье, финансовом директоре партии Александре Нарделля и вице-председателе партии Мариэль де Сарнез.

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