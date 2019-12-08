Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

8 декабря 2019 23:02 (UTC+04:00)

Группа ученых во главе с исследователями Университета Стэнфорда выяснили три важных этапа в старении человека, проанализировав данные анализов крови, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Этими этапами оказались 34, 60 и 78 лет. Выводы представлены в журнале Nature Medicine. Выдержки из работы приводит Стэнфордский университет. Отмечается, что вклад в исследование внесли ученые из нескольких международных институтов, включая Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде.

В ходе исследования изучались данные 3000 белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Выяснилось, что 1379 белков значительно различались в зависимости от возраста донора.

При этом, зная уровни лишь 373 белков ученые могли достаточно точно определить возраст человека. Более того, всего девяти белков достаточно, чтобы "сносно" предположить возраст.

Белки - это "рабочие лошадки" организма, изменения в уровне белков в крови сигнализируют о начале, завершении или изменении различных биологических процессов. Как выяснили ученые, эти изменения порой происходят неожиданно: уровень белка годами держится на одном уровне, а затем вдруг резко повышается или понижается.

Ученые пришли к выводу, что глобальные изменения происходят примерно в 34, 60 и 78 лет. Из этого можно сделать вывод, что именно на этих этапах, вероятно, происходит перестройка всего организма.

Как надеются исследователи, эти открытия позволят выяснить, как проходит старение и какие изменения организма можно остановить, отсрочить или обратить вспять.

Также ученые выяснили, что из этих 1379 белков 895 гораздо легче предсказать для одного пола, нежели для другого, доказывая, что мужчины и женщины стареют по-разному.

Нашлись в исследовании и исключения: по анализам некоторых людей ученые называли более молодой возраст, нежели реальный возраст донора. И эти люди, включая нескольких известных долгожителей из числа евреев-ашкеназов, обладают отменным здоровьем, у них крепче рукопожатие, и они показывали лучшие результаты на когнитивных тестах, нежели их ровесники, анализы крови которых выглядели "старыми".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле
США 26 ноября 03:16
В базу данных Web of Science в текущем году вошли 137 статей сотрудников БГУ
Общество 28 июня 16:14
Прикладные научные исследования переведут на английский язык в Казахстане
Казахстан 20 октября 2017 12:42
В Азербайджане разработаны правила проведения научных экспедиций
Общество 5 февраля 2014 16:32
В следующем году в вузах зарубежных стран будут проводиться исследования по азербайджановедению
Общество 5 ноября 2013 17:36
Лента новостей
В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Европа 22:42
В Лянкяране произошло землетрясение
Происшествия 22:16
Азербайджан вошел в топ-10 стран по сумме инвестиций от ЕБРР
Финансы 22:11
Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
Европа 22:07
Комитет Конгресса может в течение недели проголосовать по обвинениям в отношении Трампа
США 21:51
Умер рэпер Juice WRLD
США 21:34
В США не исключают, что стрельба на базе во Флориде могла быть терактом
США 21:09
Нетаньяху сообщил о возможной военной операции в секторе Газа
Израиль 20:51
Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио (ФОТО)
Общество 20:39