Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Группа ученых во главе с исследователями Университета Стэнфорда выяснили три важных этапа в старении человека, проанализировав данные анализов крови, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Этими этапами оказались 34, 60 и 78 лет. Выводы представлены в журнале Nature Medicine. Выдержки из работы приводит Стэнфордский университет. Отмечается, что вклад в исследование внесли ученые из нескольких международных институтов, включая Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде.

В ходе исследования изучались данные 3000 белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Выяснилось, что 1379 белков значительно различались в зависимости от возраста донора.

При этом, зная уровни лишь 373 белков ученые могли достаточно точно определить возраст человека. Более того, всего девяти белков достаточно, чтобы "сносно" предположить возраст.

Белки - это "рабочие лошадки" организма, изменения в уровне белков в крови сигнализируют о начале, завершении или изменении различных биологических процессов. Как выяснили ученые, эти изменения порой происходят неожиданно: уровень белка годами держится на одном уровне, а затем вдруг резко повышается или понижается.

Ученые пришли к выводу, что глобальные изменения происходят примерно в 34, 60 и 78 лет. Из этого можно сделать вывод, что именно на этих этапах, вероятно, происходит перестройка всего организма.

Как надеются исследователи, эти открытия позволят выяснить, как проходит старение и какие изменения организма можно остановить, отсрочить или обратить вспять.

Также ученые выяснили, что из этих 1379 белков 895 гораздо легче предсказать для одного пола, нежели для другого, доказывая, что мужчины и женщины стареют по-разному.

Нашлись в исследовании и исключения: по анализам некоторых людей ученые называли более молодой возраст, нежели реальный возраст донора. И эти люди, включая нескольких известных долгожителей из числа евреев-ашкеназов, обладают отменным здоровьем, у них крепче рукопожатие, и они показывали лучшие результаты на когнитивных тестах, нежели их ровесники, анализы крови которых выглядели "старыми".

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