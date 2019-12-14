Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit на следующей неделе

Законопроект об осуществлении Brexit будет на следующей неделе вновь внесен в Палату общин британского парламента, новый состав которой продолжит рассмотрение билля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в пятницу вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министр [в телефонной беседе] сообщил главе правительства Ирландии новую информацию, касающуюся графика повторного внесения законопроекта о Brexit на следующей неделе и его одобрения парламентом", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10 по итогам разговора Джонсона с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос восстановления институтов власти в Северной Ирландии после распада местного правительства в январе 2017 года. Джонсон заверил своего коллегу в том, что британский кабмин приложит все усилия для того, чтобы разрешить затянувшийся кризис.

В октябре билль о Brexit, включающий текст достигнутого Джонсоном соглашения с ЕС об условиях "развода", был одобрен британским парламентом во втором чтении. Однако после этого депутаты отказались продолжать рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре. В результате правительство Джонсона сняло документ с рассмотрения, было вынуждено просить ЕС о новой отсрочке Brexit (до 31 октября) и добилось проведения досрочных выборов в Палату общин, состоявшихся в четверг.

По итогам голосования правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание - вывести страну из состава ЕС. Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение, сумев провести в парламент всего 203 депутата.

Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря. Члены правительства Джонсона неоднократно заявляли, что попытаются как можно скорее утвердить в парламенте необходимые для проведения Brexit законы. Британские политические обозреватели предполагают, что для этого могут быть сокращены сроки рождественских парламентских каникулы и назначены дополнительные заседания в выходные дни.

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