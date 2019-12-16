Немецкий министр прокомментировала скандал с Тунберг в поезде

Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская активистка Грета Тунберг потеряла "пару пунктов доверия" из-за скандала вокруг ее поездки на поезде Deutsche Bahn, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне.

Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.

"Это, конечно, не хорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка", - заявила министр, выступая в ток-шоу издания Bild.

Отвечая на вопрос, как ситуация может сказаться на доверии к активистке, министр отметила, что "в некоторым смысле, что можно видеть в дискуссиях сегодня, это уже стоило пары пунктов доверия".

В то же время она добавила, что считает Тунберг "личностью, достойной уважения".

"Я считаю достойным уважения, когда человек в таком юном возрасте может продвигать идеи, в которых он глубоко убежден. Я считаю это достойным внимания. Я думаю также, что она не одна, ей, как человеку, двигающему вещи вперед, нужен кто-то, кто бы ей помогал", - заявила она.

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