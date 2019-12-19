Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа

19 декабря 2019 16:07 (UTC+04:00)

Вестминстерский магистратский суд Лондона определил порядок и даты слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После недолгих переговоров судья Ванесса Барайтцер и адвокаты Ассанжа согласовали, что заседания пройдут 14 и 23 января, 7 и 24 февраля.

Впоследствии даты слушаний в феврале могут скорректировать.

"Мы будем готовы к этим датам", — заявили адвокаты.

Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Подсудимый был одет в синий джемпер и выглядел бодро. Он ответил на дежурные вопросы судьи и листал материалы дела.

Защита Ассанжа заявила, что у их клиента сохраняются проблемы с доступом к делу.

В самом конце заседания один из сторонников Ассанжа встал со своего места и начал выкрикивать обвинения в адрес британского правосудия.

"Вы судите невиновного человека, который раскрыл миру правду!" — кричал пожилой мужчина.

Судья поспешно покинула зал заседаний, а сотрудники суда заявили, что больше не допустят в зал человека, нарушившего правила поведения в суде.

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