Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога

20 декабря 2019 05:05 (UTC+04:00)

Власти Каталонии с 2020 года планируют увеличить ставку туристического налога, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что при ночевке в Барселоне в отеле категории четыре "звезды" платеж вырастет с 1,10 до 1,70 евро, а для постояльцев пятизвездочных гостиниц — с 2,25 до 3,5 евро.

Для круизных пассажиров, находящихся в столице Каталонии менее 12 часов, ставка налога увеличится с 2,25 до 3 евро, а для тех, кто проводит в городе больше времени, размер трат вырастет с 0,65 до 1 евро.

В других городах региона за ночевку в отеле категории четыре "звезды" предстоит заплатить не 0,9 евро, как сейчас, а 1,2 евро. Ночлег в пятизвездочной гостинице также подорожает: вместо 2,25 евро налог составит 3 евро.

По данным властей города, количество ночевок путешественников в Барселоне только в зарегистрированных объектах размещения достигает 30 миллионов в год. Число круизных пассажиров, останавливающихся в нем, составляет 2,2 миллиона. В этих условиях каталонской столице нужно больше средств для поддержания городской инфраструктуры. Турсбор может принести казне региона 21 миллион евро.

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