Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии

21 декабря 2019 04:32 (UTC+04:00)

Британский премьер Борис Джонсон в ходе своего визита в Эстонию в субботу встретится с эстонским коллегой Юри Ратасом, а также навестит британских военных, проходящих службу на базе НАТО в городе Тапа. Об этом накануне визита Джонсона в Таллин сообщила канцелярия британского премьера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что визит Джонсона в Эстонию будет приурочен к празднованию Рождества, а также послужит укреплению отношений с Эстонией в рамках сотрудничества в НАТО.

Джонсон встретится с британскими военными на базе в Тапе, где проходят службу 850 человек. В программе визита экскурсия по территории базы, осмотр военной техники и рождественский обед с военнослужащими.

Джонсон также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии.

"В этом году наши военные усилия в Эстонии были огромными. Британские войска составляют большую часть миссии НАТО в стране, истребители "Тайфун", базирующиеся в Эстонии, пытались перехватить российские самолеты, направлявшиеся в воздушное пространство НАТО, а британские ударные вертолеты Apache и Wildcat увеличили усилия НАТО по укреплению нашей безопасности, внушили доверие нашим союзникам и сдержали наших противников", - сказал Джонсон накануне визита.

"Поэтому в это время года мы все должны воспользоваться моментом, чтобы быть благодарными за жертвы, принесенные нашими военными, многие из которых будут проводить Рождество на наших дислокациях и базах по всему миру - будь то страны Балтии, Украина или Афганистан, а также в Великобритании", - добавил премьер.

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