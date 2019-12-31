Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов

31 декабря 2019 01:35 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердит во время новогоднего обращения намерение властей страны провести реформу пенсионной системы, несмотря на требования профсоюзов объявить об отказе от нее. Об этом в понедельник сообщил представитель Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В своих пожеланиях президент республики должен подтвердить сильные амбиции правительства и его стремление осуществить проект социального прогресса, который искореняет неравенство", - сказал представитель администрации французского лидера. По его словам, Макрон также "вновь заявит о своей готовности к диалогу и напомнит о значимости реформы".

27 декабря лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель призвал Макрона объявить во время новогоднего обращения из Елисейского дворца об отказе от пенсионной реформы, ставшей причиной волны протестов в стране. "Во время своей речи Макрон должен сделать только одно объявление - о том, что он отменяет эту пенсионную реформу и открывает реальные возможности для диалога", - заявлял политик. С аналогичными требованиями выступили представители крупнейших профсоюзов страны, в том числе "Всеобщая конфедерация труда". Ожидается, что французский лидер выступит с видеообращением к французам 31 декабря в 20:00 по парижскому времени.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, до 64 лет.

Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

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