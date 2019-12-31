Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердит во время новогоднего обращения намерение властей страны провести реформу пенсионной системы, несмотря на требования профсоюзов объявить об отказе от нее. Об этом в понедельник сообщил представитель Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В своих пожеланиях президент республики должен подтвердить сильные амбиции правительства и его стремление осуществить проект социального прогресса, который искореняет неравенство", - сказал представитель администрации французского лидера. По его словам, Макрон также "вновь заявит о своей готовности к диалогу и напомнит о значимости реформы".

27 декабря лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель призвал Макрона объявить во время новогоднего обращения из Елисейского дворца об отказе от пенсионной реформы, ставшей причиной волны протестов в стране. "Во время своей речи Макрон должен сделать только одно объявление - о том, что он отменяет эту пенсионную реформу и открывает реальные возможности для диалога", - заявлял политик. С аналогичными требованиями выступили представители крупнейших профсоюзов страны, в том числе "Всеобщая конфедерация труда". Ожидается, что французский лидер выступит с видеообращением к французам 31 декабря в 20:00 по парижскому времени.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, до 64 лет.

Несмотря на призывы французских властей к забастовщикам сделать паузу на период рождественских каникул, акции протеста в стране продолжаются, хотя и с меньшим размахом. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

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