Убыток "Челси" по итогам прошлого сезона составил $128 млн

1 января 2020 17:58 (UTC+04:00)

Убыток английского футбольного клуба "Челси" по итогам сезона-2018/19 составил $128 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС .

В клубе данную финансовую ситуацию связывают с тем, что "Челси" в прошлом сезоне не играл в Лиге чемпионов, а также с расходами, связанными со сменой главного тренера (перед сезоном-2018/19 место Антонио Конте занял Маурицио Сарри), и крупными затратами на трансферы вратаря Кепы Аррисабалаги, за которого, по данным портала Transfermarkt, было заплачено $89 млн, нападающего Кристиана Пулишича ($71 млн), полузащитников Матео Ковачича ($50 млн) и Жоржиньо ($63 млн).

Также сообщается, что доход клуба за прошлый сезон составил $82 млн.

В прошлом сезоне "Челси" занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги команда из Лондона, владельцем которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, занимает четвертое место.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Боруссия", "Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт 11 декабря 2019 03:19
"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Спорт 28 ноября 2019 00:32
Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба "Челси"
В мире 22 ноября 2019 22:17
Лэмпард назвал себя неудачником после поражения "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА
Спорт 15 августа 2019 04:35
"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА
Спорт 15 августа 2019 01:50
В Казахстане одобрен комплекс мер по реформированию крупного нацхолдинга
Бизнес 9 августа 2019 13:18
Лента новостей
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Китай 18:56
Разведка Сомали опубликовала фотографии подозреваемых в организации теракта в Могадишо
Другие страны 18:37
МИД Узбекистана сообщил о переносе даты визита американской делегации во главе с Помпео
Узбекистан 18:21
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Европа 17:56
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана
Арабские страны 17:40
Полиция Гонконга распустила новогодний митинг в связи с беспорядками
Другие страны 17:24
Около 400 тыс. человек собрались посмотреть новогоднее шоу на Елисейских полях
Европа 17:21
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Другие страны 17:09
Президент Ильхам Алиев: С ростом населения растет и сила Азербайджана
Политика 17:07