Макрон поддержал скорейшую организацию президентских выборов в Венесуэле

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в пятницу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо выступил за быструю организацию президентских выборов в Венесуэле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция поддерживает быструю организацию свободных и прозрачных президентских выборов. Мы уважаем суверенитет и свободу венесуэльского народа и поддерживаем его перед лицом гуманитарного кризиса, с которым он сталкивается", - написал Макрон в Twitter. Он также выложил фотографию рукопожатия с Гуайдо, отметив, что провел с ним "конструктивный обмен" мнениями.

По информации испанской газеты La Razon, в субботу Гуайдо примет участие в митинге в центре Мадрида. К манифестации также должны присоединиться проживающие в королевстве венесуэльцы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.

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