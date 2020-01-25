Макрон поддержал скорейшую организацию президентских выборов в Венесуэле

25 января 2020 02:04 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в пятницу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо выступил за быструю организацию президентских выборов в Венесуэле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция поддерживает быструю организацию свободных и прозрачных президентских выборов. Мы уважаем суверенитет и свободу венесуэльского народа и поддерживаем его перед лицом гуманитарного кризиса, с которым он сталкивается", - написал Макрон в Twitter. Он также выложил фотографию рукопожатия с Гуайдо, отметив, что провел с ним "конструктивный обмен" мнениями.

По информации испанской газеты La Razon, в субботу Гуайдо примет участие в митинге в центре Мадрида. К манифестации также должны присоединиться проживающие в королевстве венесуэльцы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидер венесуэльской оппозиции сообщил об обыске в его офисе в Каракасе
Другие страны 22 января 05:09
Трамп и Макрон согласились с важностью завершить переговоры по цифровому налогу
США 21 января 04:21
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива
Политика 19 января 14:55
Манифестанты попытались прорваться в театр, куда Макрон пришел на спектакль
Европа 18 января 04:24
Власти Палестины ждут визитов Путина и Макрона на следующей неделе
Другие страны 16 января 07:51
Верховный суд Венесуэлы определит нового спикера парламента
Другие страны 14 января 04:28
Лента новостей
В Канаде нашли тело мужчины около места пропажи туристов из Франции
Другие страны 03:15
Число погибших при землетрясение в Турции достигло 18-ти (ОБНОВЛЕНО 3)
Турция 03:03
Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен
США 02:59
Трамп убежден, что Китай успешно борется с распространением нового коронавируса
США 02:44
ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли
Европа 02:25
Британские медики не выявили заражения коронавирусом у 14 обследованных
Европа 01:19
В результате оползня в Бразилии погибли несколько человек
Другие страны 01:01
США после смены главы МИД КНДР настаивают на выполнении Пхеньяном решений саммита лидеров
США 00:41
12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в Колумбии
Другие страны 00:04