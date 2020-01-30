У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой до 5,7

Землетрясение магнитудой от 5,4 до 5,7 произошло в четверг у берегов Греции в Эгейском море, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейсмологическая лаборатория Афинского университета сообщает, что магнитуда составила 5,4. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает его магнитуду в 5,7.

Землетрясение было зафиксировано в 13.21 по местному времени. Эпицентр находился в 93 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Это третье сильное землетрясение в этом районе за последние дни. По данным Сейсмологической лаборатории Афинского университета, два землетрясения магнитудой 5,2 произошли минувшей ночью и 28 января.

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