Во Франции при сходе лавины погибли два человека

31 января 2020 00:11 (UTC+04:00)

Два человека погибли при сходе лавины во французской Савойе, один пострадал, поиски еще одного продолжаются, сообщает телеканал France3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавина сошла в четверг в районе станции Ла Тусюир.

"Четыре лыжника, занимавшиеся внетрассовым катанием, были унесены лавиной. Двое обнаружены мертвыми, один тяжело ранен, еще один пропал без вести", - отмечает телеканал.

Пострадавший человек находится в больнице между жизнью и смертью, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердечной деятельности.

"Около 30 человек, включая спасателей-лыжников и кинологов, мобилизованы вечером в четверг для поисков последнего лыжника", - говорится в сообщении.

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