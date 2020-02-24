Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом
Евросоюз решил выделить €230 млн на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ЕС выделит около €230 млн, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", - сказал он.
Вспышка нового коронавируса окажет влияние на экономику Евросоюза, отметил Ленарчич, подчеркнув при этом, что пока рано говорить о конкретных цифрах.
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