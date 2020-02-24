В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза

Влияние коронавируса на экономику стран Евросоюза будет зависеть от длительности и масштабов вспышки заболевания, но приоритетом для Еврокомиссии остается здоровье населения. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе европейский комиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

"Конечно, есть последствия для экономики, но все будет зависеть от продолжительности и масштаба этого явления ", - сказал он.

Также еврокомиссар подчеркнул, что приоритетом для ЕК является здоровье населения европейских стран. "Для Европейской комиссии главное - это здоровье населения, это приоритет, который определяет наши действия", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия заявила, что, согласно ее прогнозам, влияние коронавируса на глобальную экономику будет относительно ограниченным. Брюссель также сохранил свои прогнозы относительно роста для еврозоны на 2020-2021 годы на уровне 1,2%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.