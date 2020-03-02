Во Франции закрыли ряд школ из-за коронавируса

Ряд образовательных учреждений закрыты в департаментах Морбиан и Уаза, расположенных на западе и севере Франции, на фоне распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

По данным генеральной дирекции здравоохранения Франции, которые были озвучены вечером в воскресенье, в стране 130 заболевших коронавирусом.

В заявлении префектуры Морбиан сообщается о положительных тестах на коронавирус у группы из 9 человек 1 марта. Властями принято решение для противодействия распространению инфекции.

"Закрытие по приказу префектуры всех школ, яслей и внеклассные занятий в муниципалитетах Оре, Крак и Карнак с 1 по 14 марта", - говорится заявлении префектуры.

Также запрещено проводить массовые собрания на территории департамента в период с 1 по 14 марта.

Кроме того, школьные и дошкольные учреждения закрыты со 2 по 14 марта в ряде городов департаменте Уаза, отмечается в заявлении местной префектуры.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.