ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом

Европейская комиссия готовит специальное совещание по ситуации на границах Греции в связи с миграционным кризисом для обсуждения необходимой помощи. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили на брифинге в Брюсселе представители ЕК.

"Готовится специальное совещание для обсуждения помощи Греции в связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС", - сообщил представитель Еврокомиссии.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совместно с главой Европарламента Давидом Сассоли и президентом Евросовета Шарлем Мишелем во вторник посетит греческо-турецкую границу и встретится с руководством этой страны.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.