Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 130

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 134. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

Ранее сообщалось о 120 зараженных.

"В Испании (выявлены) 134 случая (заражения коронавирусом)", - заявил Симон в ходе пресс-конференции во вторник. При этом он отметил, что еще 15 человек находятся под подозрением. Трансляция пресс-конференции велась на сайте правительства Испании.

Сообщается, что 13 случаев зарегистрированы в Андалусии, один - в Астурии, два - на Балеарских островах, семь - на Канарских островах, 10 - в Кантабрии, 7 - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, 8 - в автономном сообществе Кастилия и Леон, 15 - в Каталонии, 15 - в Валенсии, шесть - в Эстремадуре, 34 - в Мадриде, 13 - в Стране Басков, 3 - в автономном сообществе Риоха и один в Наварре.

При этом Симон отметил, что семь пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.