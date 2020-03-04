Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

Новые столкновения греческой полиции и нелегальных мигрантов произошли в среду утром на греко-турецкой границе на КПП "Кастаниес" в районе Эврос – полиция применила слезоточивый газ против группы мигрантов, пытавшейся прорваться на греческую территорию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание "Нафтемпорики".

Группа людей с турецкой стороны сначала бросала камни, разные предметы и гранаты со слезоточивым газом в греческие силы – полицейских и военных, развернутых на границе.

Когда группа мигрантов попыталась перейти границу, был применен слезоточивый газ, сообщает издание.

Новые столкновения произошли на следующий день после посещения границы премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и руководством Евросоюза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом и отправит силы.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые - 73 нелегала.