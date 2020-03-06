Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса

Европа 6 марта 2020 15:09 (UTC+04:00)
Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса

Актера из телесериала "Улица Коронации" отправили на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса. Его имя не разглашают. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что исполнителя одной из главных ролей попросили остаться дома после того, как он вернулся из отпуска за границей.

"Решение об изоляции было принято в качестве меры предосторожности, — прокомментировал представитель шоу. — На съемочный процесс это не повлияло".

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании выросло до 116 (данные на четверг 5 марта). Первая подтвержденная смерть была зарегистрирована в больнице Беркшир.

Телесериал "Улица Коронации" — самая длинная "мыльная опера" Великобритании. Первая серия была показана в декабре 1960 года. В шоу рассказывается о жителях города Уэзерфилд.

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