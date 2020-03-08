В Нидерландах число зараженных коронавирусом выросло до 265

Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 265, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах составило 188. Таким образом, этот показатель вырос за сутки более чем на треть.

По сообщению RIVM, в Нидерландах от COVID-19 скончались уже три человека.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.