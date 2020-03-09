В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса

Два случая смерти от коронавируса зафиксировали в Германии, сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Один из погибших пациентов жил в округе Хайнсберг, который стал одним из эпицентров эпидемии в стране. Почти четверть заразившихся (300 из 1,1 тысячи человек) приходится на этот округ. Еще один человек погиб от коронавируса в городе Эссен.

Ранее гражданин Германии также погиб от коронавируса в Египте.