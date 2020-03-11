Банк Англии понизил базовую ставку из-за коронавируса

Банк Англии во вторник провел специальное заседание и принял решение понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25% на фоне ситуации с коронавирусом. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.