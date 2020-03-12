Число заразившихся коронавирусом в Португалии достигло 78 человек

Число случаев заражения новым коронавирусом в Португалии за минувшие сутки возросло с 59 до 78. Об этом в четверг сообщил телеканал SIC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящий момент португальское правительство рассматривает возможность закрытия в стране образовательных учреждений из-за риска распространения коронавируса.

Во вторник стало известно, что восемь португальских вузов, включая Лиссабонский и Коимбрский университеты, приостановили занятия до 20 марта.

Ранее Португалия на две недели приостановила авиасообщение с Италией. Там на настоящий момент инфицированы более 12 тыс. человек, умерли 827, излечились 1045. На всей территории Италии действует карантин, запрещено передвижение населения без весомой на то причины, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.