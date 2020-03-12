Переговоры между ЕС и Британией о ситуации после Brexit отменены из-за коронавируса

Переговоры между ЕС и Великобританией по отношениям после Brexit, которые должны были состояться на следующей неделе в Лондоне, отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны в настоящее время обсуждают другие возможности для проведения дискуссий, в частности по видеосвязи", - указал источник агентства.

Новое возможное время переговоров пока не сообщается.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.