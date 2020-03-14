Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 655 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в субботу достигло 655. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство здравоохранения республики.

В субботу утром ведомство сообщало о 602 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 655. К настоящему моменту в Австрии провели 7 467 тестов на коронавирус, 655 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели.

В четверг в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.