Власти Словении эвакуируют иностранцев, которые не могли покинуть страну из-за вируса

Словенские власти организовали гуманитарный конвой для возвращения в родные страны граждан Болгарии, Румынии, Сербии, Украины и Турции, которые не могли покинуть территорию республики из-за ограничительных мер, введенных Венгрией и Хорватией в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на официальной странице МИД Словении в Twitter.

"Возвращение граждан в указанные страны будет осуществляться под контролем и без остановок в транзитных государствах, - отмечается в заявлении. - Словения уже проинформировала Хорватию, которая дала согласие на прибытие первого конвоя".

Автоколонна состоит из нескольких десятков пассажирских и грузовых автомобилей. Они начали движение по направлению к хорватской границе в сопровождении сотрудников полиции Словении и государственного агентства безопасности дорожного движения. Ожидается, что после прохождения пограничного контроля по отдельному коридору конвой продолжит движение под присмотром представителей уполномоченных органов Хорватии.

Первый случай заражения новым коронавирусом на территории Словении был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 181. В субботу был зафиксирован первый летальный случай. Ранее словенские власти объявили о действии режима эпидемии и прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Италией. Начиная с 11 марта пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через шесть погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.