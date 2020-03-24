Французский философ Люсьен Сэв умер от коронавируса

Философ Люсьен Сэв умер в понедельник на 94-м году жизни от коронавируса. Сообщив о его кончине на своем сайте, газета Французской компартии "Юманите" напомнила, что на протяжении многих лет он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В своих последних работах Сэв стремился доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд "Капитал" ( Das Kapital, 1867) "не утратили актуальности в XXI веке". "Мы наблюдаем историческое вступление капитализма в его финальную стадию", - утверждал исследователь в интервью французскому журналу "Регар" (Regards). Он полагал, что "на повестке дня ныне стоит гигантская задача формирования общества посткапитализма".

По словам его биографов, Сэв, родившийся 9 декабря 1926 года, всерьез заинтересовался марксизмом еще в студенческие годы. Он посвятил затем различным аспектам этой доктрины свои главные работы. Среди наиболее известных книг философа - "Марксизм и теория личности" (1969), "Введение в марксистскую философию" (1980), "Коммунизм, второе дыхание?" (1980), "Маркс и мы" (2004).

В 1970-1982 годах профессор Сэв возглавлял парижский издательский дом "Эдисьон сосьяль". На протяжении более тридцати лет, начиная с 1961 года, он был членом Центрального комитета ФКП, но затем разошелся во взглядах с партийным руководством.

В 1983 году президент Франции Франсуа Миттеран включил исследователя трудов Маркса в состав Национального консультативного комитета по вопросам этики. Профессор также был отмечен главной премией французской философской ассоциации "Союз рационалистов".

По мнению французского философа, в условиях господства неолиберальной волны в конце ХХ столетия теории Марса неоправданно игнорировались. "Финансовый кризис 2007-2008 годов, однако, вновь привлек внимание к его критике капитализма, - констатировал ученый. - Даже финансовые круги пришли к выводу, что его главный труд "Капитал" сохраняет актуальность".

В минувшем году французский режиссер Марсель Родригес посвятил исследователю свой документальный фильм "Три жизни философа Люсьена Сэва" (Les 3 vies de Lucien Sve, 2019). Автор картины отметил, что философ никогда не прекращал своих исследований общественных процессов и оставил обширное собрание собственных трудов.

В понедельник профессор Люсьен Сэв стал во Франции одной из 186 новых жертв коронавируса. Всего же пандемия по состоянию на 23 марта унесла с момента ее начала жизни 860 французов.