Министр обороны Испании сравнила вызванный пандемией кризис с мировой войной

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сравнила кризис, вызванный распространением коронавируса нового типа, с мировой войной. Соответствующее мнение глава ведомства высказала в опубликованном в понедельник интервью газете El Mundo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас нужно работать вместе и вносить вклад в спасение жизней, - уточнила она. - Мы пишем страницу истории, похожую на мировую войну". Министр признала, что в ходе кризиса были допущены ошибки. "Это беспрецедентная ситуация. Как член правительства, я говорю вам, что мы стараемся сделать это [урегулировать ситуацию] как можно лучше", - добавила Роблес.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено более 130 тыс. заболевших, 12 418 человек умерли. Испания обогнала Китай и Италию по числу заболевших.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.