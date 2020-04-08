Во Франции число умерших пациентов с коронавирусом превысило 10,8 тыс.

Более 10,8 тыс. пациентов с коронавирусом умерли во Франции, более 7 тыс. человек находятся в отделении интенсивной терапии или реанимации. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число умерших в больничных учреждениях с 1 марта на сегодняшний день составляет 7 632 человека, 82% из них старше 70 лет. 108 умерших младше 30 лет <...> Общее число, с учетом больниц и социальных учреждений, составляет 10 869 человек", - сказал он, отметив, что за сутки во французских больницах умер 541 пациент. По словам Саломона, о преодолении пика эпидемии речь пока не идет.

С начала эпидемии 60 тыс. человек были госпитализированы, в больницах остаются 30 375 человек, из них 7 148 - в тяжелом состоянии. "В общей сложности 82 тыс. случаев на сегодняшний день подтверждены во Франции, что на 3 881 больше, чем вчера", - уточнил он.

"21 254 человека излечились и были выписаны из больниц. Эта цифра растет день ото дня. И к ней следует добавить десятки тысяч человек, которые излечились дома и которым не потребовалась госпитализация, - указал Саломон. - Замедление [роста смертности], наблюдавшееся в последние дни, стало результатом образцового соблюдения всеми вами режима самоизоляции".

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Закрыты магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. По данным министерства труда, более 6 млн человек был присвоен статус "частично безработных". Согласно решению правительства, действие ограничительных мер продлено до 15 апреля.