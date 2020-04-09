В Великобритании планируют продлить карантин

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, госпитализированного с коронавирусом, намерен продлить карантин в Соединенном Королевстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информировала в среду газета The Guardian.

По ее информации, это станет первым ключевым решением Рааба с того момента, как Джонсон в воскресенье оказался в больнице с коронавирусом, а позже был переведен в отделение интенсивной терапии, где и продолжает находиться, несмотря на улучшение состояния. По данным издания, уже в четверг Рааб может сообщить, что карантин не будет отменен 13 апреля.

Именно в этот день истекают три недели, на которые изначально были рассчитаны ограничительные меры.

Как говорится в статье, в правительстве озабочены тем, что любое предположение о возможном смягчении карантина может привести к тому, что население начнет массово выходить на улицу еще до его завершения. Ситуация может выйти из-под контроля, учитывая приближающуюся католическую и протестантскую Пасху (в этом году она выпадает на 12 апреля), когда выходные по традиции длятся с пятницы по понедельник.

Власти полагают, что отменять карантин будет опасно, ведь вспышка заболевания не достигла пика, а в среду было объявлено о 938 новых летальных исходах от COVID-19, что стало самым большим показателем с момента начала пандемии.

По данным газеты The Daily Telegraph, министры рассматривают планы продления карантина до конца месяца. В то же время, уточняет издание, они не хотят делать это заявление, пока глава правительства находится в реанимации.

Одновременно перспективы продления карантина стали еще более очевидными в среду после заявлений, сделанных мэром Лондона Садиком Ханом и властями Уэльса. Хан заявил, что до отмены ограничений на передвижение граждан и функционирования бизнеса еще далеко. В Кардифе в свою очередь сообщили, что карантин в этой административно-политической части Соединенного Королевства продлится еще следующую неделю.

По данным, опубликованным британским Минздравом 8 апреля, у 60,7 тыс. человек в стране было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 7 097.