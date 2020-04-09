Футболисты "Базеля" не приняли предложение руководства клуба о понижении зарплаты

Игроки швейцарского футбольного клуба "Базель" отказались от предложения руководства о снижении заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально чемпионат Швейцарии был приостановлен до 15 марта из-за пандемии коронавируса. Позже руководство лиги продлило паузу на неопределенный срок.

"Приостановка чемпионата и связанная с ней потеря доходов клуба вынуждают руководство команды принимать меры по снижению зарплат. Футболистам "Базеля" было предложено отказаться от 17,5% годового оклада, что соответствует сокращению выплат на 70% в апреле, мае и июне, так как возобновление сезона в данный период маловероятно. Предложение руководства было отклонено, однако игроков попросили изучить его снова. О результатах переговоров будет сообщено позднее, клуб желает всем здоровья в этот непростой период", - сказано в заявлении.

До приостановки чемпионата команды успели провести 23 тура. "Базель" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Первую и вторую строчки между собой делят "Санкт-Галлен" и "Янг Бойз", имеющие в активе по 45 баллов.