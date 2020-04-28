Франция готовит плавный выход из режима самоизоляции
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ознакомит во вторник Национальное собрание (нижнюю палату парламента) с планом выхода из режима самоизоляции населения, введенного 17 марта в связи с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Из-за сохраняющегося пока карантина ожидается, что в обсуждении смогут участвовать не более 75 из 577 депутатов.
Основные параметры дорожной карты известны: прекратить действие ряда особых мер власти планируют к 11 мая - на 55-й день национального карантина, - но с существенными оговорками. Так, возобновление школьных занятий, которое официально начнется в этот день, будет осуществляться на протяжении последующих недель в несколько этапов.
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