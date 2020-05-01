Канцлер Австрии считает преждевременным говорить о свободе передвижений по Европе

Европа 1 мая 2020 09:59 (UTC+04:00)
Канцлер Австрии считает преждевременным говорить о свободе передвижений по Европе

Страны - члены Европейского союза нацелены на постепенную отмену пограничного контроля, введенного из-за распространения коронавируса, но не нужно преждевременно рассчитывать на свободу передвижения по Европе. Об этом сообщил в интервью ТАСС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Trend.

Австрия с середины апреля стала первопроходцем в ЕС по поэтапному смягчению ограничений, введенных из-за пандемии. С 1 мая здесь отменяется режим жесткой самоизоляции населения, когда выходить из дома можно было только в случае крайней необходимости, в магазин, на неотложную работу или прогулку. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах и транспорте, а также держать дистанцию в 1 м от окружающих в общественных местах.

"Многие, конечно, уже планируют лето. Свобода передвижения в Европе и туризм - это важная тема. Я прошу вас преждевременно не рассчитывать на неограниченную свободу поездок в Европе", - рассказал Курц.

По его словам, на уровне ЕС сейчас ведется согласование подходов, прежде всего, между странами-соседями. "Это значит, что мы нацелены постепенно отменить пограничный контроль в Европе и в конечном итоге обеспечить свободу передвижения. Однако, для этого потребуется время и осуществлять это нужно осторожно - с постоянным учетом числа зараженных. Мы находимся в данном случае в контакте с теми странами, которые также успешно продвигаются, как и мы, например, Германия и Чехия", - отметил австрийский канцлер.

В Австрии из-за коронавируса 16 марта был введен режим самоизоляции для населения. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. В мае открываются крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки, с середины мая - отели, рестораны, музеи и школы.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона
НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона
В Федерации футбола Италии не согласны на досрочное завершение сезона
В Федерации футбола Италии не согласны на досрочное завершение сезона
Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции
Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции
Loading Bars
Лента новостей
Казахстанская газодобывающая компания объявила тендер на подсчет запасов на месторождении Тендеры 10:58
В Азербайджане в апреле выплаты по соцобеспечению получили более 2 млн. человек Общество 10:57
За сутки в Грузии зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом Грузия 10:51
В январе-марте Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 10:47
Игнорирование населением Азербайджана рекомендаций правительства может вызвать вторую волну эпидемии коронавируса - американский ученый Политика 10:45
Созданные руками женщин… - российский музей о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана Культура 10:32
Азербайджан приступил к исполнению своих обязательств по снижению добычи нефти Энергетика 10:10
В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд США 10:03
Международный бренд Carrefour будет представлен на рынке Узбекистана уже этой осенью Бизнес 10:00
Канцлер Австрии считает преждевременным говорить о свободе передвижений по Европе Европа 09:59
Золото в Азербайджане подешевело Экономика 09:46
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 2 046 Узбекистан 09:41
В Казахстане подготовлен план по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 09:39
В Баку изменена схема движения автобусов по 27 маршрутам Общество 09:19
Курс маната по отношению к мировым валютам на первое мая Экономика 09:19
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана Политика 09:09
Эрдоган: TANAP - это пример доверия и дружбы между Турцией, Азербайджаном и Грузией Энергетика 09:01
В Казахстане зарегистрировано 102 новых случаев заражения коронавирусом Казахстан 08:52
Власти Японии примут решение о продлении режима ЧС в стране 4 мая В мире 08:24
Внедрение альтернативных источников энергии выгодно для экономики Азербайджана Энергетика 08:13
Китай отказался приглашать ВОЗ к расследованию о коронавирусе Другие страны 07:38
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км Россия 07:18
Помпео: США считают необычным продолжительное отсутствие лидера КНДР на публике США 06:53
За сутки в материковом Китае выявлены 12 новых случаев COVID-19 Другие страны 06:27
Астрономы считают Солнце необычно спокойной звездой В мире 06:10
В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X США 05:45
Nissan намерен в июне возобновить работу своего завода в Великобритании В мире 05:26
Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель Энергетика 04:51
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая США 04:02
В Турции действует трехдневный комендантский час в 31 провинции Турция 03:07
В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса Европа 02:17
США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за коронавируса США 01:53
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции Эль-Кунейтра Израиль 01:34
Президенты Германии и Литвы высоко оценили усилия Грузии по борьбе с COVID-19 Грузия 01:32
Какие вопросы обсуждались на Межведомственном координационном совете Грузии? Грузия 01:31
Словакия внедряет новшества в Грузинских регионах Бизнес 01:25
ВОЗ считает, что страны Африки должны постепенно выходить из ограничительных мер В мире 01:12
Airbus адаптирует гражданские самолеты для перевозки грузов В мире 00:42
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом Россия 00:21
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" (ВИДЕО) Политика 30 апреля 23:58
Лейла Абдуллаева: На сегодняшний день 15 тыс. наших граждан возвращены в страну Общество 30 апреля 23:57
Португалия ослабляет ограничительные меры с 4 мая Европа 30 апреля 23:54
Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева Политика 30 апреля 23:40
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 93 человека Турция 30 апреля 23:39
В ЦАР более 50 человек погибли в ходе вооруженных столкновений Другие страны 30 апреля 23:22
Министерство о мерах предосторожности при грузоперевозках между Казахстаном и Азербайджаном Транспорт 30 апреля 23:07
В Азербайджане подешевеет бензин Экономика 30 апреля 22:46
В Азербайджане обнародовано количество тестов на коронавирус Общество 30 апреля 22:42
Вышла в свет 99-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 30 апреля 22:30
Джонсон заявил, что пик вспышки коронавируса в Великобритании пройден Европа 30 апреля 22:25
США надеются, что Турция окажет давление на террористов в Идлибе США 30 апреля 21:33
Михаил Мишустин заразился коронавирусом Россия 30 апреля 21:11
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию Энергетика 30 апреля 21:04
Блок НАТО заинтересован в сотрудничестве с Грузией в контексте Черного моря Грузия 30 апреля 20:58
Значительно вырос объем импорта и экспорта азербайджанского НПЗ в Турцию Энергетика 30 апреля 20:47
ЕБРР выделяет Грузии средства для реконструкции метро в Тбилиси Финансы 30 апреля 20:25
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку карбамида Тендеры 30 апреля 20:07
В Азербайджане выздоровела инфицированная коронавирусом 92-летняя женщина (ВИДЕО) Общество 30 апреля 19:35
В отношении экс-главы ИВ Билясуварского района суд избрал меру пресечения в виде ареста Политика 30 апреля 19:31
Завтра в Азербайджане вступает в силу мораторий на лов рыбы Общество 30 апреля 19:23
Малазийская компания готовится внедрить свою торговую онлайн-платформу в Узбекистане ИКТ 30 апреля 19:06
Азербайджан присоединяется к очередной международной конвенции Политика 30 апреля 19:00
Заключенные в Азербайджане протестированы на предмет инфицирования коронавирусом Общество 30 апреля 18:44
В период карантина в Азербайджане зарегистрировано 1224 брака Общество 30 апреля 18:40
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $69 млн Финансы 30 апреля 18:36
Рекомендуется посещать органы юстиции только в неотложных случаях - Минюст Азербайджана Общество 30 апреля 18:28
Рассказываем о древнем азербайджанском инструменте – уд (ВИДЕО/ФОТО) Культура 30 апреля 18:27
Выросли сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане в I кв. 2020 г. Экономика 30 апреля 18:26
Белорусское посольство в Туркменистане закупит фильтрующие элементы Тендеры 30 апреля 18:25
Прибыль корпорации Microsoft значительно выросла в I кв. 2020 года ИКТ 30 апреля 18:23
Между главами МИД Азербайджана и Саудовской Аравии состоялся телефонный разговор Политика 30 апреля 18:16
Крупнейший автопроизводитель Казахстана нарастит производство техники Транспорт 30 апреля 18:11
В Азербайджане улучшается инвестиционный климат Экономика 30 апреля 18:06
США с начала вспышки коронавируса выделили другим странам помощи на $500 млн США 30 апреля 18:03
В Азербайджане стартует онлайн-чемпионат среди волонтеров EURO-2020 Социум 30 апреля 17:59
Проведено очередное онлайн-заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана Политика 30 апреля 17:57
В Азербайджане началась выдача доверенностей в онлайн-режиме Общество 30 апреля 17:56
Названа дата завершения строительства аэропорта на юге Казахстана Транспорт 30 апреля 17:51
Стекольный завод Азербайджана о ближайших планах экспорта в текущем году Бизнес 30 апреля 17:49
Управление «Барсагельмез» обслуживает нефтепромыслы Туркменистана технологическим транспортом Бизнес 30 апреля 17:46
ЕБРР увеличивает поддержку торгового финансирования в Узбекистане Финансы 30 апреля 17:37
Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона Политика 30 апреля 17:31
Азербайджанский завод о производстве и экспорте полиэтиленовых труб в текущем году Бизнес 30 апреля 17:31
В Азербайджане судебные процессы стали проводиться в онлайн-режиме Общество 30 апреля 17:20
Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях Политика 30 апреля 17:20
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 30 апреля 17:14
Производственная компания о новом маршруте поставок кондитерских изделий Бизнес 30 апреля 17:11
В период карантина в Азербайджане алименты можно будет оплачивать в режиме онлайн Общество 30 апреля 17:10
Июньская сессия ПАСЕ переносится на другой срок из-за пандемии Европа 30 апреля 17:08
В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 30 апреля 17:05
Обнародованы квартальные итоги деятельности Nostrum Oil & Gas в Казахстане Энергетика 30 апреля 16:50
В Азербайджане 260 заключенных досрочно освобождены из-за коронавируса Общество 30 апреля 16:48
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европа 30 апреля 16:46
МИД Азербайджана: Скопление на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это Политика 30 апреля 16:46
Приборостроительное предприятие Азербайджана о планах производства в 2020 году Бизнес 30 апреля 16:44
Азербайджанская писательница отмечена Международным элитарным союзом народной дипломатии Культура 30 апреля 16:36
Siemens поставит в Туркменистан передвижные компрессоры Энергетика 30 апреля 16:33
Coca-Cola выделяет Узбекистану средства для борьбы с коронавирусом Финансы 30 апреля 16:32
Грузия активно восстанавливает туристический потенциал Туризм 30 апреля 16:27
Все новости