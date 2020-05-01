Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 160 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 160 758, от последствий заболевания умер 6 481 человек. Такие данные привел в пятницу берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сравнению с днем ранее число инфицированных выросло на 1 639. За сутки умерли 193 человека. Число выздоровевших выросло на 3,3 тыс. примерно до 126 900.

Эпицентром распространения коронавируса в Германии остается Бавария, где до сих пор заразились 42 489 человек и умерли 1 850. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия с 33 058 случаями заражения (умерла 1 261) и Баден-Вюртемберг (31 919 инфицированных при 1 385 умерших).

Так называемый базовый коэффициент репродукции (R) находится на уровне 0,76. Таким образом, согласно данным института, каждый инфицированный коронавирусом заражает меньше, чем одного здорового человека, что означает замедление скорости распространения. Еще в начале марта коэффициент репродукции составлял 3.