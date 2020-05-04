Джонсон призовет страны сообща работать над производством вакцины от коронавируса

Европа 4 мая 2020 02:14 (UTC+04:00)
Джонсон призовет страны сообща работать над производством вакцины от коронавируса

Страны мира должны сообща работать над производством вакцины против нового коронавируса, что является первоочередной задачей современности. Такую уверенность премьер-министр Борис Джонсон выскажет в понедельник на онлайн-конференции по сбору финансовой помощи на борьбу с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Великобритания является одним из организаторов этого форума наряду с Германией, Италией, Норвегией, Канадой, Саудовской Аравией, Францией, Японией и Еврокомиссией.

"Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого возможно достичь лишь путем массового производства вакцины, - приводятся слова Джонсона в заявлении, распространенном его канцелярией. - Чем больше мы объединим усилия и будем делиться опытом, тем быстрее наши ученые добьются успеха. Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом - это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни".

"Речь идет о противостоянии между человечеством и вирусом, эта наша общая проблема, и вместе мы победим", - уверен британский премьер-министр.

Что профинансирует Лондон

Как подчеркивают на Даунинг-стрит, Джонсон подтвердит решимость Соединенного Королевства выделить £388 млн ($480 млн) на разработку новых вакцин и препаратов от коронавируса, а также систем тестирования на наличие инфекции. В эту сумму входят ранее обещанные Лондоном £250 млн ($310 млн) на финансирование организации под названием "Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий" (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), £40 млн ($50 млн) - организации Global Therapeutics Accelerator, созданную при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс для ускорения поиска методов лечения коронавирусной инфекции.

Еще £23 млн ($29 млн) будут направлены на финансирование проекта Фонда инновационной диагностики (Foundation for Innovative New Diagnostics), £75 млн ($93 млн) будут перечислены Всемирной организации здравоохранения.

Помимо этого, Великобритания взяла на себя обязательство финансировать в объеме £330 млн ($410 млн) в течение пяти лет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

В самом королевстве пока выделены средства 27 проектам по исследованию нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Два наиболее многообещающих британских исследования по разработке вакцин получили от правительства новые гранты.

Ученым из Оксфордского университета на проведение испытаний их препарата выделено £20 млн ($24,5 млн), а команда из Имперского колледжа Лондона, где на животных проводятся клинические испытания другого прототипа вакцины, получила £22,5 млн ($27,6 млн). Испытания первой вакцины на людях были начаты 23 апреля. Ожидается, что вторую добровольцам начнут вводить в июне.

Сегодняшняя конференции пройдет в преддверии третьего Глобального саммита по вакцинам, организатором которого в этом году вместе с GAVI выступает Великобритания. Из-за пандемии коронавируса встреча, намеченная на 3-4 июня, пройдет в онлайн-формате.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В Великобритании число летальных исходов достигло 28,4 тыс., анализы более 186 тыс. человек дали положительный результат.

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