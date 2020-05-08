Избирком Польши объявил, что выборы президента 10 мая не могут состояться

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши официально заявила, что выборы президента республики, ранее назначенные на 10 мая, не могут состояться. Об этом говорится в распространенном в четверг поздно вечером сообщении избиркома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как информировал избирком, он "предпринял все установленные в законодательстве действия, связанные с проведением выборов президента Польши, назначенных спикером Сейма (нижней палаты парламента) на 10 мая 2020 года". Однако, как указано в заявлении, принятые в связи с эпидемией коронавируса новые нормы приостановили действие ряда полномочий избиркома.

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

"Действующее право лишило Государственную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей. В связи с вышеизложенным ГИК информирует избирателей, избирательные комитеты, кандидатов, избирательную администрацию и органы местного самоуправления, что голосование в день 10 мая 2020 года не может состояться", - гласит текст сообщения.