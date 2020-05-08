Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.



По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".