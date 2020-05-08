Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.
По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".
Лента новостей
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Тойво Клаар: Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Найдены тела двух нефтяников, пропавших без вести в результате трагедии на месторождении "Гюнешли" в 2015 году
Азербайджан может стать инициатором продвижения новых тенденций в работе Движения неприсоединения - сербский эксперт
Состоится открытие онлайн-выставки, посвященной 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
«Лаборатория Касперского»: В начале 2020 года количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз
Президент Ильхам Алиев: Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения - ИНТЕРВЬЮ ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском
Президент Ильхам Алиев: Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый
Туркменистан принял участие в четырехсторонней встрече по созданию транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море
Стипендии за почетные звания в Азербайджане будут предоставляться на основании новых предложений - Кабмин