В Молдове число случаев коронавируса достигло 7,1 тысячи
В Молдове за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 54, достигнув 7 147.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет минздрав страны.
Отмечается, что 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в стране составляет 3,5%. До 30 июня действует режим чрезвычайного положения.
В Молдавии от коронавируса вылечились 3 802, скончались 256 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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