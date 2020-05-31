СМИ: футболиста Английской премьер-лиги обокрали на полмиллиона фунтов

Злоумышленники обокрали квартиру алжирского полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Sun.

Ущерб оценивается в более чем 500 тыс. В частности, воры похитили дорогостоящие часы футболиста - Richard Mille ( 230 тыс.), Rolex Daytona ( 40 тыс.) и Rolex Day Date ( 35 тыс.). Также были украдены 50 тыс. наличными и коллекция редких футболок, которую оценивают в 150 тыс.

По сведениям источника Sun, ограбление не было спонтанным, воры знали, когда Мареза не будет дома, кроме того, действовали по наводке.

Две недели назад жертвой вооруженного ограбления стал футболист "Тоттенхэма" Деле Алли.

Английские клубы ранее возобновили тренировочный процесс после паузы, вызванной пандемией. Рестарт сезона запланирован на 17 июня.