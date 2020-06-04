"Гомсельмаш" совместно с британской компанией Perkins работают над инновационным комбайном

ОАО "Гомсельмаш" сотрудничает с британским производителем Perkins в работе над инновационным комбайном. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.



Цель взаимодействия - обеспечить высокопроизводительную машину "Палессе GS16" двигателем экологического стандарта Eвропейского союза Stage V. Это зерноуборочный комбайн, предназначенный для крупных представителей агросектора.



В числе ключевых требований "Гомсельмаша" к машине - соблюдение требований ЕС Stage V, низкие эксплуатационные расходы и надежность, необходимая для поддержки производительности комбайна. По данным предприятия, им соответствует двигатель Perkins 2206J-E13TA с мощностью до 380 кВт (520 л.с.), инновационной технологией выбросов и низкими затратами на установку и эксплуатацию.



"После подробного обсуждения требований к установке двигателя Perkins наши специалисты детально изучили его цифровую модель. Необходимо было визуализировать варианты его компоновки и конструкции и сделать необходимые расчеты прочности. Установка двигателя прошла тщательные испытания", - уточнили на предприятии.



Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.