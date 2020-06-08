Беларусь и Молдова планируют провести заседание торгово-экономической межправкомиссии

Беларусь и Молдова рассматривают возможность проведения в ближайшее время в Минске очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Данный вопрос в числе других обсуждался на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.



"Стороны отметили дружественный и взаимовыгодный характер белорусско-молдавских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, - говорится в сообщении. - Анатолий Калинин подчеркнул дальнейшую готовность Беларуси делиться накопленным опытом в области модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове при формировании соответствующих социальных программ".



По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, включая реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта, в том числе открытие прямого железнодорожного сообщения между столицами двух государств, дорожного строительства с привлечением собственного и международного финансирования.