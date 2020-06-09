Полиция Брюсселя готовится бастовать после погромов, в которых пострадали 37 полицейских (ФОТО)

Полиция Брюсселя объявила о намерении провести забастовку против насилия в отношении правоохранителей после погромов в столице 7 июня, в ходе которых пострадали 37 бойцов полицейского спецназа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявили в понедельник сразу два крупнейших профсоюза работников полиции SLFP и SNPS.

Погромы в Брюсселе произошли вечером в воскресенье сразу после разрешенной мирной акции против расизма и полицейского насилия под лозунгом "Black lives matter" ("Жизни черных важны").

"Мы требуем нулевой толерантности в отношении насилия против полиции", - говорится в заявлениях профсоюзов. Их представители подали так называемое предупреждение о забастовке - первый юридический шаг процедуры организации стачки в Бельгии, который уведомляет власти о требованиях профсоюзов и о подготовке к возможной забастовке. Дата и форма полицейского протеста пока не определены.

Полиция, в частности, возмущена неадекватной подготовкой операции по борьбе с беспорядками, путаницей в управлении полицейскими силами, а также самим фактом разрешения городскими властями антирасистской манифестации, в которой, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 20 тыс. человек. Разрешение на проведение этой акции было дано в условиях сохраняющихся карантинных ограничений на массовые собрания любого характера. Власти Брюсселя требовали от организаторов акции соблюдать социальную дистанцию, что оказалось невозможным из-за большого скопления людей.

После завершения мирной акции в центре Брюсселя у Дворца правосудия наиболее агрессивные ее участники переместились на улицы квартала Матонж, населенного преимущественно выходцами из Африки. Там к ним присоединились еще несколько сотен человек, затем толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить водометы, участники беспорядков забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Как сообщил в понедельник телеканал RTBF, разгромлены и разграблены несколько дорогих бутиков торговом квартале Туазон д'Ор, расположенном рядом с Матонжем. Полиция задержала 239 человек, однако только одному из них будут предъявлены обвинения в краже, остальные отпущены после составления протокола об административном правонарушении. Идентификация участников беспорядков оказалась затруднена тем фактом, что большинство из них, в соответствии с нормами карантина, были в масках.