Еврокомиссия на этой неделе обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля

Еврокомиссия (ЕК) обнародует на этой неделе рекомендацию для стран - членов Евросоюза по постепенному открытию внешних границ сообщества с 1 июля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.