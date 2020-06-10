Еврокомиссия на этой неделе обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля
Еврокомиссия (ЕК) обнародует на этой неделе рекомендацию для стран - членов Евросоюза по постепенному открытию внешних границ сообщества с 1 июля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.
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