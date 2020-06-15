Финал "Евровидения-2021" в Роттердаме состоится 22 мая

Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. Об этом сообщили в понедельник организаторы мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Определены даты проведения "Евровидения-2021 в Роттердаме, - говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении. - Два полуфинала и финал пройдут во вторник, 18 мая, четверг, 20 мая, и субботу, 22 мая".

На сайте конкурса сообщается, что смотр, как и планировалось, состоится в концертном зале Ahoy. Организаторы также отметили, что в ближайшее время будет решено, какие из элементов шоу, подготовленные для конкурса в 2020 году, будут использованы в ходе концерта в 2021 году. "Декорации будут использоваться те же самые, поскольку они уже были готовы, - подчеркнул исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер. - Что касается остального, то многое будет зависеть от того, что будет возможно к тому времени, на доступности заинтересованных сторон и актуальных трендов".

Со своей стороны управляющая концертным залом Йоланда Янсен заявила, что Ahoy будет очень рад принять "Евровидение-2021". "Все вместе мы сделаем все возможное, чтобы мероприятие было доступно для максимального широкой аудитории, - сказала она. - При этом, конечно, мы подойдем к этому со всей ответственностью. Главное для нас - это безопасность музыкантов, посетителей и наших сотрудников".

Несколько недель назад обладатели билетов на "Евровидение-2020" могли оформить возврат через сайт. Соответствующей возможностью, по данным организаторов, воспользовались всего 4% людей. С объявлением дат проведения конкурса в 2021 году объявлен второй этап, когда людям вновь предоставляется возможность возврата билетов с получением полной компенсации. Он продлится две недели, до 29 июня.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up).