В Барселоне нашли признаки начала эпидемии коронавируса в марте 2019 года

Группа исследователей Университета Барселоны нашла коронавирус SARS-CoV-2 в сточных водах города от марта 2019 года. Об этом говорится на сайте учебного заведения, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ученые обнаружили присутствие вируса, вызывающего COVID-19, в пробах образцах сточных вод Барселоны, которые были собраны 12 марта 2019 года. Эти результаты, по их мнению, свидетельствуют о признаках начала эпидемии задолго до первого зафиксированного случая заболевания COVID-19 в мире.

Всего исследователи проводили анализ сохранившихся вод с января 2018 до декабря 2019 года. Все они, кроме пробы от 12 марта, дали отрицательный результат на коронавирус. Президент общества вирусологии Испании Альберт Боск отметил, что Барселона — крупный туристический и деловой центр, похожая ситуация могла быть и в других городах по всему миру. По его мнению, переболевшим до начала эпидемии ставили диагноз грипп, с которым у коронавируса общие симптомы.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. Представители Пекина посчитали эту версию «невероятно нелепой».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.